Sean Combs klimt uit depressie door familie

„God is zo goed, hij is de beste!”, schrijft Diddy bij een foto op Instagram. Ik ben de gelukkigste man ter wereld. De kracht van mijn familie maakt me nederig. Zij hebben me de weg gewezen. Ze hebben me uit een diepe depressie gehaald. Hun kracht en liefde brachten me terug in het licht. Ik hou van mijn familie!”

Kort na het overlijden van Kim Porter, liet Sean Combs via hetzelfde medium weten dat hij niet wist wat hij zonder haar moet. „We waren meer dan vrienden, we waren meer dan soulmates.”

Combs en Porter hadden van 1994 tot en met 2007 een knipperlichtrelatie. Samen kregen ze drie kinderen. Op 15 november 2018 werd Kim op 47-jarige leeftijd levenloos in haar appartement aangetroffen. Haar exacte doodsoorzaak is nog niet bekend. Bronnen melden dat ze mogelijk aan de gevolgen van een longontsteking zou zijn overleden, of aan een hartaanval.