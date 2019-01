Ashton Kutcher wilde hart aan tweelingbroer doneren

Michael kreeg als kind de diagnose cardiomyopathie te horen (een aandoening waarbij de hartspier asymmetrisch verdikt is, waardoor er een belemmering van normale bloedstroom binnen het hart optreedt) en had snel een nieuw hart nodig. Nog voordat er een geschikte donor gevonden was, wilde zijn tweelingbroer Ashton zijn eigen leven opofferen om dat van zijn broer te redden.

„Ik kan er de juiste woorden niet voor vonden. Het is een verbintenis die niet uit te leggen is”, vertelt Michael, die leeft met een hersenverlamming waardoor hij een bewegingsstoornis heeft, aan Bang Showbiz. „We zijn gewoon echt verbonden. Het is een eer en blijk van diepe waardering dat iemand zijn leven voor je wil geven. Ik heb daar echt geen woorden voor.”

Ashton liet eerder al eens weten dat hij van zijn broer Michael heeft geleerd dat niet alle mensen hetzelfde zijn ’gemaakt’. Michael wil echter niet dat de acteur medelijden met hem heeft, omdat hij ziek is. „Ik denk dat zijn uitspraak dat niet iedereen gelijk is geschapen, juist gebaseerd is op een moment dat hij juist medelijden met mij had. Hij heeft ook gelijk. We zijn niet gelijk, of het nu gaat om een handicap, gezondheid, etniciteit of sekse. We zijn gewoon niet gelijk geschapen. Het zou ook helemaal niet leuk zijn als dat wel zo was.”

„We zijn niet hetzelfde geboren, we zijn niet gelijk, maar dat is oké. Jij mag denken dat ik aan het korte eind heb getrokken, maar ondanks mijn harttransplantatie en beperkingen, ben ik naar mijn idee juist een winnaar”, besluit Michael.