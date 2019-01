Groot verdriet bij René Froger

„Met pijn in ons hart hebben we vandaag om 13.00 uur afscheid moeten nemen van van onze allerliefste Evert. Onze New Foundlander heeft 10 jaar en 4 maanden bij ons mogen zijn”, schrijft Froger bij een foto van de hond.

„Lieve schat, je hebt ons leven zo verrijkt met je lieve karakter en prachtige aanwezigheid. Wat zullen we je missen. Rust zacht lieve vriend.”

In 2010 bracht Froger op Valentijnsdag tijdens de eerste en enige aflevering van Sing It op RTL 4 al een eerbetoon aan zijn hond Evert.