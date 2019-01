Luxemburg deelt verjaardagsfoto Jean

Van het familietreffen is ook een foto gemaakt die het hof via sociale media heeft gedeeld. Groothertog Jean is daarop te zien, gezeten voor de kerstboom en geflankeerd door het groothertogelijk paar Henri en Maria Teresa.

Achter hem staat zoon prins Jean met diens vrouw Diana, en schoondochter prinses Sibilla. Van de vijf kinderen van Henri zijn er twee aanwezig, prins Louis en prinses Alexandra en verder zijn er nog negen kleinkinderen en achterkleinkinderen bij het verjaardagsfeestje.

Het hof had van tevoren niet bekendgemaakt hoe Jean, die van 1964 tot 2000 regeerde, zijn verjaardag zou vieren.