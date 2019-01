Kevin Spacey krijgt nog steeds acteerklussen aangeboden

„Hij krijgt nog steeds klussen aangeboden in Europa en Rusland. Hij denkt dat hij over een paar jaar ook weer op het Amerikaanse witte doek kan terugkeren”, aldus de collega wiens naam niet bekend is.

Maandag dient de rechtszaak waarbij Spacey er van wordt beschuldigd zich in de zomer van 2016 te hebben vergrepen aan de zoon van een televisiepresentatrice. Hij moet hier verplicht bij aanwezig zijn, zo oordeelde een rechter onlangs.

Sinds 2017 is Spacey ruim dertig keer beschuldigd van seksueel ongewenst gedrag en heeft hij niet meer geacteerd.