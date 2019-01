Drake te handtastelijk met minderjarige fan

Ⓒ Hollandse Hoogte

Een filmpje dat online is opgedoken zorgt voor veel hatelijke reacties tegenover rapper Drake. In de video, die vrijdag op Twitter werd geplaatst, is te zien dat de rapper een meisje het podium op vraagt. Er is te zien dat Drake het meisje kust en haar ook omhelst, waarna hij vraagt hoe oud ze is. Het meisje blijkt minderjarig te zijn, waarna de rapper haar bedankt en haar hand en lippen kust.