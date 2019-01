Hollywood trapt prijzenseizoen af met Globes

De presentatie van de Globes is in handen van Sandra Oh en Andy Samberg. Zij hebben al aangegeven dat politiek niet de boventoon gaat voeren tijdens de uitreiking. De afgelopen twee jaar was de toon van de awardshows vrij serieus en ook grimmig, door het aantreden van president Donald Trump en de MeToo-affaire die een zwarte schaduw over Hollywood wierp. Dit jaar moet de nadruk weer op de films zelf liggen, beklemtoonde presentator Samberg eerder deze week in een interview. „Iedereen is al depressief genoeg van wat er in de VS gebeurt. Laten we dit keer vooral feestvieren en lachen.”

De filmsector heeft een hoop te vieren; met een opbrengst van 41 miljard wereldwijd was 2018 een recordjaar voor de filmindustrie. Dit was mede te danken aan grote films die over de hele wereld volle zalen trokken, zoals Black Panther, Avengers: Infinity War en Bohemian Rhapsody. De derde remake van klassieker A Star is Born lijkt zondag de beste kaarten te hebben om met de meeste prijzen naar huis te gaan. De film, over een onervaren zangeres die carrière maakt dankzij haar relatie met een alcoholistische rockster, is favoriet in de categorieën beste drama, beste actrice (Lady Gaga) en beste acteur (Bradley Cooper). In die laatste categorie maakt ook Rami Malek een grote kans, voor zijn vertolking van Queen-zanger Freddie Mercury in Bohemian Rhapody.

Bizarre komedie

In de categorie beste komedie lijkt het de avond te gaan worden van The Favourite, een bizarre komedie over een driehoeksverhouding tussen drie vrouwen aan het Britse hof begin achttiende eeuw. Olivia Colman, die de gestoorde Queen Anne speelt, is favoriet als beste actrice in een komedie. Beste acteur lijkt Christian Bale te worden, voor zijn vertolking van vice-president Dick Cheney in de film Vice.

De uitreiking van de Golden Globes wordt dit jaar niet uitgezonden op de Nederlandse televisie.