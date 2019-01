’Moment van de waarheid voor tv-zenders’

Zowel voor de vooravond als voor de late avond zijn ’de verwachtingen hooggespannen’. De ogen zijn volgens Van der Veer onder meer gericht op SBS6, waar maandag 6 Inside start. De zender gaat daarmee direct concurreren met RTL Boulevard. Van der Veer denkt dat 6 Inside een kans van slagen heeft. „Zeker nu Boulevard niet meer is wat het was. De scherpte is er van af”, vindt hij.

De strijd om de kijker op de late avond wordt glansrijk gewonnen door de NPO, verwacht Van der Veer verder. RTL heeft volgens hem geen schijn van kans met RTL Late Night. „Tenzij ze er met een enorme koerswijziging in knallen.”

Talpa

Veel zenders brengen de komende tijd een mix van nieuwe programma’s en al bewezen formules. Zo is Wie is de mol? weer begonnen op NPO 1 en scoort de zender nog altijd met Heel Holland bakt. RTL zet in op nieuwe reeksen van onder meer Weet ik veel, Wie ben ik? en Holland’s Got Talent, maar ook met een nieuwe serie als Judas. Bij SBS begint deze week de talentenjacht DanceSing en het spelletjesprogramma Beat the Box.

Van der Veer vindt het interessant wat er nog staat te wachten met Talpa. „Zal het John de Mol lukken om The Voice binnen te halen?”, noemt hij als voorbeeld. Wat sterrentransfers betreft denkt Van der Veer dat er niet meer zoveel mutaties komen. „Ik denk dat John wel iets heeft geleerd van het verleden. Misschien komt Linda, maar dan is het weer de vraag of ze een programma mee kan nemen. Het zal voor haar moeilijk zijn om de beslissing te nemen.”