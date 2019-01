Billy Connolly biedt excuses aan voor depri docu

In de documentaire vertelt hij onder meer over zijn leven met de ziekte van Parkinson. „Mijn leven glijdt langzaam weg. Ik kan het voelen. Ik ben 75 jaar, ik ben bijna aan het einde”, vertelt Connolly in de docu. „Maar het maakt me niet bang. Het is een avontuur en het is best interessant om mezelf te zien afzakken.”

Bekijk ook: Zieke Billy Connolly voelt einde naderen

Fans van de komiek zijn erg geschrokken door zijn uitspraken en maken zich zorgen om hun idool. Reden te meer om zijn volgers te laten weten dat het lang niet zo slecht met hem gaat als de docu doet vermoeden.

Pamela Stephenson, Connolly’s vrouw, plaatste zaterdag een video op Twitter waarin een vrolijke Billy zijn fans toespreekt terwijl hij op de banjo speelt. „Niet stervende, niet dood, niet aan het wegglijden. Het spijt me als ik jullie gedeprimeerd heb. Misschien had ik het beter moeten formuleren.”

Connolly is onder meer bekend van zijn rol in de film Mrs. Brown (1997), waarvoor hij genomineerd werd voor een BAFTA. Een van zijn laatste rollen was in The Hobbit: The Battle of the Five Armies. In 2003 werd de stand-up comedian gediagnosticeerd met Parkinson.