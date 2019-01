Wart Kamps in nieuwe komedie Repelsteeltje

De kerstfamilievoorstelling is een langlopende traditie van Theater Rotterdam. Voorstellingen als Lang & Gelukkig, De Gelaarsde Poes en Snorro waren de afgelopen jaren grote successen. Dit jaar speelt het gezelschap een familiebewerking van het stuk Hamlet van Shakespeare.

„De nieuwe familievoorstelling draait om beloftes die schuld maken”, meldt Theater Rotterdam op de website. „Zoals die van de mooie molenaarsdochter, die Repelsteeltje haar eerstgeboren kind belooft. Zoals die van prins Bernhard, die diezelfde molenaarsdochter ’eeuwige trouw’ belooft. En zoals die van prinses Juliana, die haar adviseur Greet Hofman een mooie plek aan het hof toezegt.”

De hoofdrollen in Repelsteeltje worden gespeeld door Wart Kamps, Bas Hoeflaak en Joke Tjalsma. Het stuk zal in december te zien zijn in de Schouwburg Rotterdam en is daarna, begin 2020, in andere theaters in Nederland te zien. Wart Kamps zal eerder nog te zien zijn in de theatermusical die wordt gemaakt van het succesvolle tv-programma ’t Schaep met de Vijf Pooten.