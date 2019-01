Rundfunk keert terug met nieuw theaterprogramma

Voor hun voorstelling Wachstumsschmerzen kreeg Rundfunk, het duo Yannick van de Velde en Tom van Kalmthout, de Neerlands Hoop tijdens de uitreiking van de VSCD-Cabaretprijzen. Ⓒ ANP

Het komische duo Rundfunk keert in het seizoen 2019-2020 terug naar de theaters met een tweede voorstelling. In het najaar vinden de eerste try-outs plaats van de nog titelloze show. Over de inhoud van het programma is nog niets bekend.