Excuses Chance the Rapper wegens R. Kelly

„De waarheid is dat iedereen die de verhalen over R. Kelly heeft genegeerd, of ooit heeft geloofd dat hij erin werd geluisd/werd aangevallen door het systeem (zoals zo vaak bij zwarte mannen), dat deed ten koste van zwarte vrouwen. Ik bied alle slachtoffers van R. Kelly mijn excuses aan voor mijn samenwerking met hem en voor mijn lange stilzwijgen”, schrijft Chance the Rapper op Twitter.

Hij doet de uitspraak naar aanleiding van een inmiddels aangepast interview in Rolling Stone. Hij werd hierin geciteerd over R. Kelly, maar volgens Chancelor Bennett, zoals de rapper in het echt heet, werden zijn uitspraken uit de context gehaald. Wat er precies in het oorspronkelijke artikel stond, is onduidelijk. In het complete interview vertelt hij onder meer over de onderdrukking van zwarte vrouwen en hoe er minder aandacht aan wordt besteedt als zij ergens slachtoffer van zijn ten opzichte van blanke vrouwen. Hij vermoedt dan ook dat R. Kelly daarom zo lang ongestraft door heeft kunnen gaan.

In de docuserie Surviving R. Kelly vertelt een aantal vrouwen slachtoffer te zijn geweest van fysiek, mentaal en seksueel geweld door Robert Kelly, zoals de zanger voluit heet. „Er is een verschil tussen R. Kelly en Robert”, stelt één van hen in de trailer. „De artiest is een leuke, lachende, lieve gast. Maar Robert is de duivel.” R. Kelly heeft geprobeerd de uitzending van de documentaire tegen te houden. In het verleden werd de 51-jarige artiest vaker beschuldigd van seksueel wangedrag.