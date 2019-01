Tom Jones voelt zich verantwoordelijk voor dood vrouw

Tom Jones bleef gebroken achter toen zijn vrouw Linda in 2016 aan de gevolgen van longkanker overleed. Achteraf gezien had hij gewild dat hij haar eerder had gedwongen een goede behandeling te zoeken.

Op de vraag van Bang Showbiz of hij zichzelf de schuld geeft, reageert hij bevestigend. „Ja, je vraagt jezelf wel af hoe het zou zijn gegaan als ik haar had gedwongen naar een arts te gaan. Omdat ze niet is gegaan, denk je ’shit, misschien had ik moeten zeggen dat ze hulp moest zoeken’.”

Het nummer What Good Am I van Bob Dylan deed hem na het overlijden aan zijn vrouw denken. „Ik las de songtekst en dacht: ’Jezus, ben ik mede verantwoordelijk? Had ik eerder moeten handelen? Tegen de tijd dat we hoorden dat ze kanker had, was het al te laat. Ik vroeg me steeds af wat ik had kunnen doen. Het kreeg steeds meer betekenis, dus dat nummer is heel belangrijk.” Jones had dan ook lange tijd moeite om het lied weer te zingen. „Zij was weg van dat lied.”