Dave Roelvink: ’Ik ben vader geworden!’

Gelukkig hebben we het hier over een platform dat gericht is op foto’s, waardoor iedere vorm van twijfel of onduidelijkheid direct wordt weggenomen. Nee, Dave heeft niet net als Ronnie Flex een surprise baby, hij is de trotse eigenaar van een nieuwe hond.

Op de foto kijkt Dave liefkozend naar de jonge pup die heerlijk lijkt te genieten van het gekriebel op zijn borst. Via zijn Insta Stories deelt Dave enkele video’s van zijn nieuwe hond, die hij Klaas heeft genoemd.

Ⓒ Instagram

