Michella Kox gunt Rosanna een beter leven

Kox laat op Instagram weten een bijzonder verjaardagscadeau van haar vrienden te hebben gekregen: een varken genaamd Rosanna. „Ik houd nu al van haar!” vertelt ze in een video waarin het varken in haar tuin aan het graven is.

Toch heeft Michella besloten het huisdier niet te houden. „Varkens horen niet in huis en ik houd het bij mijn 4 honden! Ik wil niet zeggen dat mensen geen varkens kunnen houden”, schrijft ze bij een foto van het varken. „Maar ik persoonlijk vind dat te ver gaan en elke dag meer net Rosanna des de meer ik van haar ga houden! Ik heb gedaan wat mij het beste lijkt! Rosanna ik zal je nooit vergeten.”