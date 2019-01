’Gehaktbal’ Deena Cortese is moeder geworden

De castleden van Jersey Shore werden bekend door flink te feesten, te zuipen en aardig wat lichaamssappen uit te wisselen. Hoewel je wellicht nooit zou verwachten dat dit stelletje ongeregeld ooit in rustiger vaarwater terecht zou komen, blijkt niets minder waar. Snooki (Nicole Polizzi) en JWoww (Jennifer Farley) namen eerder al afscheid van hun wilde jaren en kozen voor het ’huisje, boompje, beestje’-leven. En ook Deena ’Meatball’ Cortese laat nu definitief haar wilde jaren achter zich.

Deena en Christopher leerden elkaar kennen in 2011 kennen en hij was dan ook geregeld te zien in de reallifesoap. In 2016 vroeg hij haar ten huwelijk en een jaar later gaven ze elkaar het jawoord. In de zomer van 2018 maakte het koppel bekend een kindje te verwachten. Zaterdag konden ze hun zoontje dam eindelijk in hun armen sluiten. „Onze kleine man is er eindelijk. Christopher John Buckner (JC) is op 5 januari geboren”, schrijft Deena bij een video van het ventje. „Ik dacht nooit dat ik meer van iemand kon houden dan van Chris, totdat ik hem zag met JC in zijn armen.”