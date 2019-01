Meghan Trainor wil NU zwanger zijn

„Als alles zou gaan, zoals we willen, zou ik nu zonder twijfel zwanger zijn”, vertelt Meghan aan People. „We zijn er helemaal klaar voor. Ik wil kinderen! We kijken er allebei ontzettend naar uit.”

De zangeres heeft dan ook al volop onderzoek gedaan naar het ouderschap en wat daar allemaal bij komt kijken. „We kijken allebei continu naar filmpjes van baby’s op YouTube, zoals ’Hoe zorg je voor een peuter?’. We bereiden ons iedere dag voor. Maar ik moet eerst op tournee met mijn nieuwe album, daarna moeten we er pas serieus over na gaan denken.”