Jamie Oliver koopt ’spookhuis’ van bijna 7 miljoen euro

Het landgoed uit de zestiende eeuw huisvest een boerderij met zes slaapkamers, een lodge met drie slaapkamers, verbouwde stallen en een koetshuis. In één van de kamers zou namelijk een bezeten schommelpaard staan. „Het is een geweldige plek en het was liefde op het eerste gezicht voor het hele gezin”, vertelt een bron een The Sun, dat foto’s van de woning heeft gepubliceerd.

„Er is alleen één ding dat Jamie niet zo zag zitten. Op de bovenste verdieping is een kinderkamer die bezeten zou zijn. Verschillende potentiële kopers lieten het huis vanwege deze kamer gaan. Er staat daar een schommelpaard dat volgens geruchten iedere nacht begint te schommelen en kraken.”

Jamie zou volgens de bron van plan zijn een aantal buitenruimtes om te bouwen tot een enorme keuken. „Van hieruit wil hij dan ook shows op gaan nemen en masterclasses organiseren.”