Koning Felipe eert strijdkrachten

„Laat mij beginnen met het uitspreken van mijn diepe ontzag voor onze militaire institutie en mijn oprechte affectie jegens al haar leden”, zei de koning in een bijeenkomst in het paleis. Ook dankte hij de militaire instituties voor hun rol in de democratisering van Spanje.

De traditionele bijeenkomst kent haar oorsprong in een overwinning van Spaanse troepen op het eiland Menorca op 6 januari 1782. Destijds veroverde een Spaans-Franse coalitie het eiland terug op de Britten. De toenmalige koning Carlos III wees die dag aan als ’militair Pasen’, zoals de vertaling van Pasqua Militar luidt. De strijdkrachten worden in het paleis in het zonnetje gezet, er is een parade en zowel de koning als de minister van defensie houden een toespraak.

Dit jaar was koning-emeritus Juan Carlos niet van de partij. Vorig jaar was hij er voor het eerst sinds de troonwisseling in 2014 wel bij. De vader van de huidige koning werd, net als zijn vrouw Sofia, ter gelegenheid van beider tachtigste verjaardag uitgenodigd. Tevens vierde Spanje in 2018 het veertigjarig bestaan van de tijdens de regering van Juan Carlos tot stand gekomen democratische grondwet.