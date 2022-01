Premium Het beste van De Telegraaf

Heropening in Eindhoven biedt virtuele tijdreis naar toekomst Evoluon komt met intens realistische VR-beleving

Door Kitty Herweijer Kopieer naar clipboard

In het Evoluon waan je je even in een andere wereld. Ⓒ Foto: Twycer.

Waar gaat het naartoe met de wereld? In de nabije, maar ook verre toekomst? Dat is te ontdekken in het Evoluon in Eindhoven waar je door middel van een virtual reality beleving een heuse tijdreis kunt maken.