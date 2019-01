’Kylie Jenner is verloofd’

In haar meest recente foto’s op Instagram valt eigenlijk maar één ding op. Hoewel de aandacht makkelijk uit zou kunnen gaan naar haar blauwe haar, witte kleding of blote buik, hebben haar fans maar oog voor één ding: de enorme glinsterende diamant op haar ringvinger.

Zelf zegt Kylie niets over een eventuele verloving, ze heeft enkel een blauw hartje als bijschrift gebruikt. Maar haar volgers zijn overtuigd. Kylie reageert echter vooralsnog op geen enkele vraag over de ring.

Half december liet Travis nog weten dat hij denkt dat Kylie de ware is. „We waren gewoon twee kids die met elkaar aan het klooien waren. De eerste week weet je nog niet of het gewoon een fling is of misschien meer. In de twee week dacht ik: ’Wow, ik praat nog steeds met haar, ze reageert, ik reageer...’ We bleven maar kletsen. En daarna kwam ik op het punt dat ik dacht: ’Ik heb haar nodig, zij is het’. We zullen snel trouwen, zodra ik een knallende manier heb bedacht voor het aanzoek”, vertelde hij toen aan het tijdschrift Rolling Stone.