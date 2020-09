BN’ers verwijderen #ikdoenietmeermee-video’s

Volgens Viruswaarheid-voorman Willem Engel zou dat zijn gebeurd om ’de shitstorm’ te ontwijken. Dit zegt hij in een reactie tegenover het ANP. Tim Douwsma zei dinsdagavond bij Op1 niet achter het gedachtegoed van Willem Engel te staan, de man die de actie #Ikdoenietmeermee initieerde.

Famke Louise liet bij Jinek weten dat zij ’een goede reden’ had om zich aan te sluiten bij #ikdoenietmeermee. Tijdens de talkshow vertelde zij: „Er is een andere intentie waar ik aandacht voor wil vragen. Het gaat gewoon om de maatschappij. We kunnen allemaal op een tweede golf zitten te wachten. Ondertussen gaan er bedrijven failliet en kunnen mensen hun ding niet meer doen. Veel mensen lijden eronder. Het kabinet houdt daar niet genoeg rekening mee.” Eerder in de uitzending gaf ze al aan dat ze ’geen schijt’ heeft aan de anderhalvemeterregel.

Engel noemt de BN’ers alsnog ’helden’, al geeft hij toe dat het optreden van Famke Louise in de talkshow niet haar meest sterke was. „Als ze mij had gevraagd of ze daar moest gaan zitten, had ik waarschijnlijk gezegd dat ze het niet moest doen, maar dat heeft ze niet gedaan. Dat is nogal naïef geweest. Ik had er beter zelf kunnen zitten, want ze mist de feiten, maar ik ben niet gevraagd.”

’Waarschuwing’

Powned-verslaggever Dennis Schouten maakte woensdagochtend bekend aan De Telegraaf dat Engel hem een bericht had gestuurd op Instagram. De aanleiding was een video van Schouten die Famke Louise op straat vroeg naar de actie #ikdoenietmeermee. Hierbij sloeg een boze Famke Louise hem de microfoon uit handen.