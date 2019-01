Schoonvader van Dennis Verbaas in beeld als koning

Ⓒ EPA

Sultan Ibrahim van Johor staat voor de zware afweging of hij bereid is het koningschap van Maleisië te aanvaarden wanneer zijn collega sultans hem dat deze week vragen. De positie is zondag plotseling vacant gekomen door het aftreden van de Yang di-Pertuan Agong, sultan Muhammad V. De vergadering van sultans komt maandag in spoed bijeen.