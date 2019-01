Catherine hergebruikt positiekleding

Catherine hield zich warm in een blauwe jas van Catherine Walker. Die ging ook mee naar Noorwegen, toen ze daar vorig jaar februari met William een tweedaags bezoek bracht. Destijds was Catherine al ruim een halfjaar in verwachting van prins Louis. Het kereltje, de derde spruit van de hertog en hertogin van Cambridge, kwam eind april ter wereld.

William en Catherine wandelden naar de kerk, koningin Elizabeth liet zich met een dienstwagen voor de deur afzetten. Hoewel de komst van de Cambridges niet was aangekondigd, mocht Catherine al een aantal verjaardagscadeaus in ontvangst nemen. Woensdag viert de hertogin haar 37e verjaardag.