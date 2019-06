Nasrdin Dchar met voorstelling op Lowlands

Festivalgangers kunnen dit jaar dertien dans- en theatervoorstellingen zien in de tenten Juliet en India. Tijdens de jaarlijkse dansworkshop in de Heineken-tent staat de Vogue-dansstijl centraal.

Lowlands vindt dit jaar plaats van 16 tot 18 augustus. Op de andere podia treden onder anderen Tame Impala, New Order, The National en Twenty One Pilots op.