Theo Hiddema (74) in ziekenhuis

Pittige tijden voor Theo Hiddema. Herstellende van een heupoperatie verblijft hij al een tijd in een zorghotel. Ⓒ Hollandse Hoogte

Nu al warmlopen voor de Provinciale Staten verkiezingen van 20 maart zit er voor FvD-kamerlid THEO HIDDEMA, letterlijk, niet in. De doorgaans zo flamboyante politicus onderging al vóór de kerst een zware heupoperatie en is nog steeds herstellende in een zorghotel in Noordwijk. Knorrig ondergaat de fameuze strafadvocaat zijn lot.