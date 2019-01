Globes: The Kominsky Method beste comedy

Eerder op de avond mocht hoofdrolspeler Michael Douglas al een beeldje ophalen voor zijn rol in de serie, die gaat over de vriendschap tussen twee oudere heren.

Bij de miniseries ging The Assassination of Gianni Versace er vandoor met de winst. Eerder op de avond won hoofdrolspeler Darren Criss al de Globe voor beste acteur in de televisiecategorie. Hij speelt in de miniserie Andrew Cunanan, de moordenaar van mode-ontwerper Gianni Versace.

In de dramacategorie werd The Americans bekroond voor het zesde en laatste seizoen.