Globes voor Colman en Close

Coleman kreeg de Globe voor haar rol als de Britse koningin Anne in het kostuumdrama The Favourite. Ze versloeg daarmee Emily Blunt (Mary Poppins Returns), Elsie Fisher (Eighth Grade), Charlize Theron (Tully) en Constance Wu (Crazy Rich Asians).

De Globe van Close was voor haar rol in The Wife, waarin ze de echtgenote speelt van een Nobelprijswinnaar. Het is de derde Golden Globe voor de 71-jarige actrice, die haar dankwoord in tranen gaf. De Hollywoodveterane stak alle vrouwen in de filmindustrie een hart onder de riem. „Jullie zouden hier eigenlijk allemaal met mij op het podium moeten staan”, aldus de actrice, die Lady Gaga (A Star Is Born), Nicole Kidman (Destroyer), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?) en Rosamund Pike (A Private War) versloeg.