’Chrissy Metz scheldt Alison Brie uit op loper’

De actrice werd zelf geïnterviewd op de loper, en toen dat klaar was schakelde het programma over op een ander deel van de promenade, waar Alison Brie net aangekomen was. De microfoons van Chrissy en haar interviewers bleven echter per ongeluk aanstaan, waardoor kijkers konden horen hoe de drie wat door elkaar heen praatten. Veel kijkers dachten Chrissy daarbij te horen zeggen: „zij is zo’n bitch.”

De actrice ontkent stellig dat ze Alison heeft uitgescholden. „Het is heel jammer dat mensen iets aannemen of zelfs publiceren dat compleet uit de lucht gegrepen is”, twitterde Chrissy toen ze lucht kreeg van de ophef. „Ik aanbid Alison en zou nooit iets slechts zeggen over haar of wie dan ook. Ik hoop echt dat ze weet hoe ik in elkaar zit.”