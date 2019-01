Brosnahan en Oh winnen Globes voor tv-werk

Oh riep tijdens het bedanken als eerste haar in het publiek aanwezige ouders toe. Ze eindigde haar dankwoord ook met haar vader en moeder; ze sprak hen in het Koreaans toe en eindigde met een traditionele buiging. De actrice versloeg in haar categorie Caitriona Balfe (Outlander), Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale), Julia Roberts (Homecoming) en Keri Russell (The Americans).

Bij de comedy’s won Rachel Brosnahan de Globe voor beste actrice. Ze won diezelfde award vorig jaar ook al voor haar vertolking van Midge Maisel in de show van Amazon. Andere genomineerden in de comedycategorie waren Kristen Bell (The Good Place), Candice Bergen (Murphy Brown), Alison Brie (Glow) en Debra Messing (Will & Grace).

In de categorie tv-film of miniserie ging Patricia Arquette er vandoor met een award voor haar rol in Escape At Dannemora. Zij liet Amy Adams, Connie Britton, Laura Dern en Regina King achter zich. De actrice liet zich tijdens haar dankwoord per ongeluk het woord ’fuck’ ontvallen, wat niet te horen was voor tv-kijkers omdat het geluid snel was weggedraaid. Na afloop bood ze haar excuses aan. „Het was niet mijn bedoeling, maar ik kan het nu niet meer terugnemen.”