Bale en Malek beste filmacteurs Globes

Rami Malek oogstte lof voor zijn vertolking van Freddie Mercury in de Queen-biopic Bohemian Rhapsody. Hij bedankte de leden van de band en droeg de award op aan de in 1991 overleden Mercury. Malek richtte zich tot de zanger in zijn dankwoord: „Ik hou van je, jij prachtige man.” Malek versloeg Bradley Cooper (A Star Is Born), Willem Dafoe (At Eternity’s Gate), Lucas Hedges (Boy Erased) en John David Washington (BlacKkKlansman).

Bale won voor zijn rol als Dick Cheney in de biografische film Vice. In zijn categorie waren ook Lin-Manuel Miranda (Mary Poppins Returns), Viggo Mortensen (Green Book), Robert Redford (The Old Man & the Gun) en John C. Reilly (Stan and Ollie) genomineerd.