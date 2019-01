Madden en Douglas beste tv-acteurs Globes

Madden won de Globe voor beste acteur in een dramaserie voor zijn rol in de serie Bodyguard. Hij speelt daarin een aan PTSS-lijdende Britse oorlogsveteraan die beveiliger wordt van een minister. In zijn categorie waren de andere genomineerden Jason Bateman (Ozark), Stephan James (Homecoming), Billy Porter (Pose) en Matthew Rhys (The Americans).

Michael Douglas sleepte een Globe in de wacht voor zijn rol als acteerdocent Sandy Kominsky in comedy The Kominsky Method. Hij liet Sacha Baron Cohen (Who Is America?), Jim Carrey (Kidding), Donald Glover (Atlanta) en Bill Hader (Barry) achter zich.

Darren Criss ging ervandoor met de Globe voor beste acteur in een miniserie. Hij won voor zijn rol als moordenaar Andrew Cunanan in The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.