Wie is Lauren Sanchez, de vermeende verloofde van Jeff Bezos?

Samen zijn Jeff en Lauren veelvuldig te zien, zo ook hier bij de formule 1 Grand Prix in Miami begin deze maand. Ⓒ Getty Images

Een van de rijkste mannen ter wereld, Amazon-topman Jeff Bezos, verloor met zijn scheiding maar liefst 38 miljard dollar aan zijn voormalige echtgenote MacKenzie Bezos. Inmiddels is zijn huidige vriendin Lauren niet meer weg te denken aan de zijde van de 59-jarige zakenman, zo waren ze afgelopen week nog veelvuldig samen te zien op het filmfestival in Cannes. Naar verluidt hebben ze hun relatiestatus onlangs aangepast naar verloofd. Maar wie is Lauren Sanchez eigenlijk?