Shallow uit A Star Is Born wint Golden Globe

Lady Gaga nam de award in ontvangst samen met haar medecomponisten Mark Ronson, Anthony Rossomando en Andrew Wyatt. Ronson nam het dankwoord voor zijn rekening, maar de zangeres voegde daar iets aan toe. „Het is heel moeilijk om serieus genomen te worden als een vrouw in de muziekwereld. Deze geweldige mannen hebben me als muzikant en songwriter gesteund en naar een hoger plan getild.”

Shallow is op drie momenten in A Star Is Born te horen. Het is het nummer dat Lady Gaga’s personage Ally zingt als ze, aangemoedigd door Jackson (Bradley Cooper) voor het eerst optreedt voor een groot publiek.