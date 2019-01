Kendall Jenner nieuwe gezicht acnecrème

In het spotje vertelt Kendall dat ze zich vorig jaar ondanks haar acne goed voelde toen ze naar de Globes ging, maar later enorm schrok van het negatieve commentaar op haar huid op social media. „Maar ik herinner me dat ik toen een paar tweets kreeg, en later veel meer, van mensen die trots op me waren. Dat was wel erg cool.”

Kendall deelde vorig jaar de bijval die ze ontving, waarbij ze haar volgers liet weten: „Laat die shit je niet tegenhouden.” Toch vertelt ze in de commercial bijna alle middeltjes te hebben geprobeerd, omdat ze wel van haar acne af wilde komen.

Verschillende leden van de familie Kardashian/Jenner hadden de afgelopen dagen aangekondigd dat Kendall met groot nieuws zou komen. Online werd enigszins schamper gereageerd op het feit dat het slechts een nieuwe sponsordeal betrof.

Bekijk ook: Kendall Jenner jaren onzeker door acne

Bekijk ook: Kendall Jenner maakt tongen los na plastische chirurgie