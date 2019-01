L.TT.RBR..

Voor RTL zal het programma een voorbeeld zijn geweest van hoe het níét moet. Met Humberto Tan werd eerst een sportliefhebber in hart en nieren gestrikt om vanaf 20 januari elke zondag het voetbalweekend te bespreken. Toen bedacht een merkentovenaar de naam VTBL. Pardon? Dat is dus het woord ’voetbal’ zonder klinkers. Vijftien jaar geleden stuurden pubers elkaar sms’jes met dit soort letterbrij, omdat sms’en minstens een kwartje kostte en typen lang duurde. WhatsApp loste alles op.

Wel was er die ene tante, die zich met pijn en moeite het abracadabra van de nieuwe generatie had aangemeten en het verdorie zou gaan gebruiken ook. En Humberto moet het er nu maar mee doen.

"Tan moet het ermee doen"

Tan had, opvallend genoeg, ook Veronica inside kunnen presenteren. Genee doet het programma zowel op tv als op de radio, maar heeft op vrijdagmiddag verplichtingen bij BNR. Van het avontuur kwam het nooit: Genee en Tan liggen elkaar totaal niet.

Überhaupt is de vraag of zo’n avontuur interessant zou zijn geweest voor Tan. Had hij dan ook meteen de overstap naar Talpa TV moeten maken? Bij RTL is hij na het pijnlijke afscheid van RTL late night naar de beste vermogens opgevangen. Het lijkt goed zo. Alleen, die gekke naam hè?