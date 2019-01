’Deze show is eerlijk en uitgesproken’

Bijgestaan door dagelijks twee wisselende experts bespreekt het nieuwe tv-duo allerhande onderwerpen. „We brengen het nieuws van de dag, op een vrolijke, leuke manier”, zegt Versteegh. „De kijker pakt wat mee van het koningshuis, wat er is gebeurd in een rechtszaak en op het gebied van actualiteiten en entertainment.”

Vooral daarin kan 6 inside zich onderscheiden, verwacht Versteegh. „Het gaat niet alleen maar over de jurken die worden gedragen bij een filmpremière, dat is ook niet op mijn lijf geschreven. En het is niet per se hard nieuws waar we op drijven. Maar Albert staat er bekend om dat hij als geen ander weet wat er speelt in de Nederlandse entertainmentwereld. Die nieuwtjes brengen deed hij altijd al, en dat zal hij blijven doen. Anders is Albert Albert niet meer.”

De twee werden aan elkaar gekoppeld door John de Mol voor het nieuwe vooravondprogramma, en schudden elkaar in het najaar voor het eerst de hand. „De eerste keer dat ik Albert zag, was het binnen een paar minuten heel erg oké”, blikt Versteegh terug.

„Er werd gelachen en er werden wat plaagstootjes uitgedeeld. Daar is niets aan veranderd. We hebben de afgelopen tijd een aantal volle proefuitzendingen opgenomen. Je moet zo’n programma ook niet stuk willen repeteren. Het is als een dans: de pasjes moet je wel kennen, maar aan de dynamiek valt niet zoveel te oefenen. In die onderlinge dynamiek en de sfeer in de studio zit een stukje onderscheidend vermogen”, denkt Versteegh. „Samen leven we toe naar de eerste keer dat we live gaan. Dat schept een band.”

"Kijkcijfers niet het belangrijkste"

Het duo liet zich olijk fotograferen ter promotie van de show. „We stonden een beetje te ginnegappen”, zegt Versteegh lachend. „Albert is toch de man van de nieuwtjes die dingen zal zeggen waarvan ik denk: ’Oei, dat zal iets losmaken.’ Dat geeft de foto goed weer. We wilden er ook niet als twee etalagepoppen op staan.”

Versteegh is de presentator, maar zal zeker niet enkel dienen als ’aangever’. „Ik stuur de gesprekken, maar neem niet gauw een blad voor de mond. Als ik het met een van de insiders oneens ben, dan komt er een discussie. Albert en ik verschillen sowieso al best wel van mening op bepaalde vlakken. Zo vind ik musicals niks aan. Zit je in een goed verhaal, gaat er iemand een liedje doorheen zingen.”

6 inside wordt ook wel bestempeld als RTL Boulevard 2.0. De presentator haalt er zijn schouders over op. „Weet je wat het is? Er zijn op vier verschillende zenders voetbalprogramma’s. Dan zegt er nooit iemand dat er te veel van zijn als er een bijkomt. Iedere show die entertainmentnieuws behandelt, vist zo’n beetje in dezelfde vijver. Het gaat erom wat je daarover vertelt.”

Hij durft alvast wel te stellen dat 6 inside eerlijk en uitgesproken is. „We hebben allemaal gezien wat er gebeurt als er iets aan de hand is met een presentator uit je eigen stal en daar niets over wordt gezegd”, vertelt Versteegh, doelend op de vermeende affaire van Humberto Tan met Dionne Stax.

„Dat is gewoon niet goed. Als er iets met Albert, mij, of iemand anders van Talpa aan de hand zou zijn en wij bespreken dat niet, dan ben je journalistiek gezien als programma geen knip voor de neus waard.”

In de tijd van Verlinde bracht Boulevard nog grote scoops, zoals de parkeergaragebeelden van de destijds nog gebonden Yolanthe Cabau van Kasbergen met Wesley Sneijder. Erland Galjaard - de vertrokken RTL-baas - liet later weten niet achter dat soort acties te staan. Is zoiets wel weer mogelijk in 6 inside?

Versteegh: „Mijn lijn is dat er geen kinderen in het spel zijn. In dit geval was dat niet zo. Als je allebei zó bekend bent en dan gaat zoenen voor een beveiligingscamera, kun je er donder op zeggen dat dat uitlekt. Ik vind dat je zoiets per geval moet bekijken en een goede afweging moet maken met z’n allen.”

De presentator zelf is nog nooit bij zijn nieuwe collega over de tong gegaan. „Ik ben toch helemaal niet interessant. Ik heb een vaste relatie en een kind. Wanneer je bekend bent, wordt je privéleven voor velen interessant. Dat hoort erbij. Niemand heeft mij gedwongen tv te maken. Bij de start van 6 inside zal het ook zo zijn dat mensen daar een mening over hebben. Ze mogen online roepen wat ze willen. Daar gaat het vaak over hoe goed, slecht, dun of dik ze je vinden. Daar verlies ik geen minuut slaap door.”

Ook zal het na de start van het programma kijkcijferberichten gaan regenen. Versteegh: „Ja, natuurlijk. Maar die cijfers zijn niet het belangrijkste. We krijgen de tijd om aan iets te bouwen, en te zorgen dat onze show zo goed mogelijk is. Kijk eens naar Eva Jinek: een enorme vakvrouw, maar haar eerste seizoen werd ook niet bejubeld. We moeten een goede vooravond neerzetten, waar de zender de rest van de avond mee in kan. Het is tijd om te beginnen!”