Taylor Swift verrast Elisabeth Moss met video

De zangeres blijkt op haar beurt weer een grote fan te zijn van de serie. „Nadat je dat had verteld, belden ongeveer al mijn vrienden en mijn moeder me op”, aldus Taylor, die aangaf dat ze Elisabeth graag een keer zou ontmoeten.

De The Handmaid’s Tale-actrice was niet de enige genomineerde die een videoboodschap kreeg op de rode loper. Henry ’The Fonz’ Winkler kreeg een clipje waarin zijn Happy Days-collega Ron Howard hem veel succes wenste met zijn nominatie voor beste bijrol in een serie, voor zijn rol in HBO-show Barry. „Henry, ik wou dat ik erbij was. Het was een eer om bij je te zijn toen je een Emmy won. Je bent zo goed in Barry, maar je bent altijd goed in alles wat je doet.”