Genomineerden 100% NL Awards bekend

Ook namen als Nick & Simon, André Hazes en BLØF zijn meerdere keren genomineerd voor een 100% NL Award. Tot 21 januari kan er door het publiek gestemd worden op de genomineerden. Daarna worden de finalisten bekend gemaakt en is de tweede stemronde geopend.

De categorieën waarop gestemd kan worden zijn: Zanger van het Jaar, Zangeres van het Jaar, Band van het Jaar, Talent van het Jaar, Album van het Jaar, Hit van het Jaar en Live Act van het Jaar. De prijswinnaars krijgen op 7 februari tijdens de tiende jubileumeditie van de 100% NL Awardshow de prijzen uitgereikt. De award voor Muziekmoment van het Jaar, waar de afgelopen periode op gestemd kon worden, wordt komende week uitgereikt aan de desbetreffende winna(a)r(es).

„Als je kijkt naar de Nederlandse popmuziek hebben we een zeer vruchtbaar jaar achter de rug. Er staan deze editie weer zeer mooie namen in de genomineerdenlijst voor de awards. Niet alleen gevestigde namen maar ook nieuwkomers als Davina Michelle en Suzan & Freek. Ik kijk uit naar 7 februari, waar we er zoals ieder jaar weer een groot feest van gaan maken! Om ons tienjarig jubileum te vieren verkopen we tickets en nodigen we iedereen uit erbij te zijn”, Aldus Martijn Zuurveen Station Director a.i. over de genomineerden.