Christian Bale bedankt Satan

Toen Christian Bale zijn Golden Globe in ontvangt nam, richtte hij zich onder meer op schrijver en regisseur Adam McKay om hem te bedanken voor de rol. „McKay zei: ’Ik moet iemand vinden die absoluut geen charisma heeft en door iedereen verguisd zal worden’. Zodoende kwam hij al snel bij mij uit”, grapt Bale op het podium van de Golden Globes.

Ook liet hij weten dat hij hét voorbeeld is van onaantrekkelijkr klootzakken, al werd dat laatste woord weg gepiept. „Ik wil Satan bedanken, omdat hij me heeft geïnspireerd deze rol goed te spelen”, besluit Bale grappend.

De dochter van Dick Cheney zag er de humor niet zo van in en slingerde direct een tweet de wereld in waarin ze zich afvraagt of hij ook geïnspireerd was door de duivel toen hij in 2008 zijn moeder en zus zou hebben mishandeld. Bale heeft deze beschuldiging altijd ontkend, er is bovendien onvoldoende bewijs gevonden dat de mishandeling daadwerkelijk zou hebben plaatsgevonden.

