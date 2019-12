’Huisvrouwen bestaan niet 2’: wel ouder, niet wijzer

Daarin zagen we hoe journaliste Marjolein, carrièredame Gijsje en hun hippiemoeder Loes op even chaotische als innemende wijze worstelden met het leven en stuntelden in de liefde. In het onvermijdelijke vervolg blijken de vrouwen wel ouder, maar nauwelijks wijzer.

Marjolein (Jelka van Houten) klaagt dat ze in de dode hoek van haar echtgenoot zit. Gijsje (Eva van de Wijdeven) is verworden tot een werkgedreven Excel-moeder. En Loes (Loes Luca) baalt van haar hopeloze liefdesleven als Tinder-tijger. Haar laatste verovering, een lifecoach, zegt het treffend: de drie vormen een ’wonderlijk clubje in disbalans’. En de harmonie raakt nog verder zoek als Marjolein vermoedt dat haar man vreemdgaat.

Opnieuw drijft Huisvrouwen bestaan niet 2 op het sterke acteren van het trio Van Houten, Van de Wijdeven en Luca. De chemie en dynamiek die het trio genereert, werkt aanstekelijk. Iets wat niet van het scenario kan worden gezegd. Scriptschrijver Richard Kemper (van muziekduo Veldhuis & Kemper) tapt te veel uit vaatjes vol flauwe oneliners en clichématige mopjes over de moderne vrouw en haar wensen, verlangens en ambities.

Ook veelbelovende scènes met SM-setjes en een op afstand bestuurbaar seksspeeltje missen uiteindelijk een rake uitsmijter. „Ik wil passie en vuur zien!”, roept Marjoleins salsaleraar nog aan het begin van de film. Maar helaas wil Huisvrouwen bestaan niet 2 nergens écht vlammen.

✭✭