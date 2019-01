Moeder vreest: Dotan depressief?

„Ik maak me zorgen”, zegt zij, „helemaal als ik op social media zie dat hij berichten plaatst met zwarte hartjes. Dan ben ik bang dat hij daarmee duidelijk wil maken dat hij depressief is. Zijn carrière ligt ook helemaal stil na de trollenaffaire van afgelopen april. Ik weet dat hij contact heeft met zijn vader in Israël en ook lang bij hem geweest is. Maar verder kan ik maar niet inschatten hoe het nu werkelijk met mijn kind is”, laat Patty Harpenau weten.

Dotan verdween uit beeld nadat De Volkskrant dit voorjaar onthulde hoe de hitzanger zijn imago als weldoener probeerde op te poetsen met nepberichten over fans die hij in het vliegtuig trof en een speciale actie voor een kankerpatiëntje na een optreden. Die berichten kwamen uit zijn eigen koker of uit die van de kleine ‘sekte’ om Dotan heen die hem afsluit van de buitenwereld.

Een optreden in de talkshow van HUMBERTO TAN deed zowel hemzelf als de kritiekloze presentator geen goed. Daarna werd van Dotan in de media niets meer vernomen.

