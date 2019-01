The Hollies-bassist Eric Haydock (75) overleden

„Tot ons verdriet is Eric zaterdag in zijn eigen huis overleden”, zo schrijft de band, waarna een bericht van Bobby Elliot, de drummer van The Hollies, volgt. „In het begin van de jaren zestig was Eric een van de beste bassisten ter wereld”, begint hij zijn verhaal.

Hij schrijft dat hij samen met Eric verantwoordelijk was voor de ritmesecties die tot het specifieke Hollies-geluid hebben geleid. Hij blikt terug op de tijd dat artiesten als Dave Clark, the Kinks en andere grote namen naar hun concert kwamen en zij de complete zaal op hun grondvesten deden schudden.

„Hoewel Eric ons in 1966 verliet, luister ik nog steeds af en toe geboeid naar opnames van vroeger waarbij hij als een ware meester de basgitaar speelt. Het was een mooie tijd”, besluit Elliot.