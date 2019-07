Gehuldigde Duncan Laurence gaat naar de VS

De speld is een lokale onderscheiding die sinds 1987 bestaat. Alleen „uitzonderlijke verdiensten voor de Hellevoetse samenleving” worden beloond met zo’n speldje, aldus de gemeente. Duncan groeide op in het plaatsje bij Rotterdam.

Na zijn officiële huldiging liet Duncan zijn gezicht buiten zien. Tientallen fans zagen hoe Duncan op het bordes van het Prinsehuis een plaquette kreeg van burgemeester Milène Junius en vier leerlingen van Duncan’s voormalige basisscholen. Hier onthulde de zanger, die al door Europa gaat toeren, dat hij ook naar de Verenigde Staten gaat om daar liedjes te schrijven.

De burgemeester heeft tijdens de uitreiking van het speldje een korte toespraak gehouden. Daarin zei ze ongelooflijk trots te zijn. Ook ging ze even in op pestgedrag op school. Duncan is vroeger veel gepest maar is daar sterk uit te komen.

Duncan Laurence won dit jaar het songfestival. De laatste keer dat Nederland won was in 1975.