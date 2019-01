Maleisische vorsten kiezen 24 januari koning

Negen van de dertien Maleisische deelstaten hebben een monarch aan het hoofd. Onder hen rouleert elke vijf jaar het koningschap, waarbij in beginsel wordt vastgehouden aan een in 1957 opgesteld rotatieschema. Afwijken is mogelijk indien een sultan bijvoorbeeld geen zin heeft, of fysiek niet in staat is om het koningschap op zich te nemen. Het kan ook voorkomen dat iemand niet geschikt wordt geacht en om die reden wordt overgeslagen, zoals in 1957 al eens gebeurde.

Zes van de negen vorsten verzamelden zich maandagmorgen in Istana Negara, het koninklijk paleis in Kuala Lumpur. Onder de afwezigen waren de net afgetreden Muhammad, sultan van Kelantan, en de hoogbejaarde en ziekelijke sultan Ahmad Shah van Pahang. Deze laatste komt als eerste in aanmerking voor de opvolging maar de algemene verwachting is dat hij zijn collega’s zal vragen hem vanwege zijn leeftijd (88) en gezondheid niet te kiezen.

Dringende zaken

Tijdens de bijeenkomst in het paleis werden de data voor de verkiezing van de nieuwe koning en nieuwe onderkoning en van hun eedaflegging vastgesteld. Ook werd besloten dat de huidige onderkoning sultan Nazrin Shah van Perak tot die tijd het ambt van Yang di-Pertuan Agong waarneemt. Dat heeft hij de afgelopen twee maanden ook al gedaan toen Muhammad om verlof had gevraagd.

Premier Mahathir Mohamad zei maandag te hopen dat de Majlis Raja Raja er snel uit zou zijn. Hij had namelijk dringende zaken te bespreken met de koning, maar verder wilde hij zich niet met de verkiezing bemoeien. Het aanwijzen van een koning is een zaak van de negen monarchen en van niemand anders. De vier deelstaten die geen vorst aan het hoofd hebben, stemmen ook niet mee.