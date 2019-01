Jan en Trijntje in actie voor longonderzoek

Sterren van eigen bodem Berget Lewis, Angela Groothuizen, Tino Martin en Tommie Christiaan laten hun stem horen en worden in het programma afgewisseld met verhalen van longpatiënten en gesprekken met wetenschappers.

Trijntje Oosterhuis coacht de gelegenheidsformaties tijdens de voorbereidingen en op de avond zelf. „Aan de buitenkant kun je meestal niet zien dat mensen een longziekte hebben. Daarom is het goed dat we met Ademnoot aandacht voor longziekten vragen en het onzichtbare zichtbaar maken”, zegt de zangeres in een verklaring. Vorig jaar zette Trijntje zich ook al in voor het Longfonds. Samen met een gelegenheidskoor haalde zij toen 64.000 euro op.

Longfonds

Ruim 1 miljoen mensen hebben een ongeneeslijke longziekte. Volgens het Longfonds overlijden jaarlijks duizenden mensen aan een longziekte.

Ademnoot is woensdag 30 januari om 21.25 uur te zien op NPO 1.