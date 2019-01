Kijkers boos op SBS6: Titanic onderbroken

Terwijl de ijsberg nog niet eens in beeld was, startte de zender prompt met Hart van Nederland. Kijkers waren niet blij en lieten dat massaal weten. „Constant reclame en nu ook nog doodleuk Hart van Nederland even tussendoor”, schrijft @power_woman teleurgesteld op Twitter.

Andere kijkers verbaasden zich erover dat de film volgens de gids nog maar tien minuten zou duren, terwijl de Titanic nog moest zinken. Verschillende mensen lieten weten dat zij, of hun kinderen, door de onverwachte onderbreking maar naar bed zijn gegaan.

In een reactie laat SBS6-eigenaar Talpa weten dat het ernaar streeft om de vaste programma’s zoveel mogelijk op een vast tijdstip uit te zenden. „Bij een film die langer dan twee uur duurt, kan het dus gebeuren dat deze onderbroken wordt voor Hart van Nederland.”

De woordvoerder geeft evenwel toe dat er gisteravond iets is misgegaan. De onderbreking was namelijk in de programmagidsen niet aangegeven, waarschijnlijk door een ’menselijke fout’. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, wordt nog uitgezocht.