Xander de Buisonjé reageert op bijna ontvoering peuter

538-dj Frank Dane belde maandag in ‘De 538 Ochtendshow met Frank Dane’ met Xander voor een toelichting op deze bizarre gebeurtenis. „Uiteindelijk viel het allemaal wel mee, maar mijn onwijs lieve vrouw had het briljante idee om dit op sociale media te zetten”, lacht hij.

De situatie zat dan ook iets anders in elkaar. Xander legt uit dat de kinderen na het eten in het restaurant van het hotel waar ze verbleven, graag even in de lobby wilden rennen. „Daar zat een vrouw volledig onder de drugs en drank, dat was een gast van iemand die ook in het hotel zatIneens pakte zij Céla-Lynnn op en ging ze rennen, gelukkig het restaurant in en daar was ik. En ik denk ’wat doe die vrouw nou met mijn kind?!’ Ze had daarvoor al een beetje stennis lopen schoppen en mensen uitgescholden, dus ik werd wel kwaad ja! Ik denk: ’Jij pakt mijn kind op, jij bent bezopen, ik weet niet wat je allemaal hebt genomen en voor hetzelfde geld laat je haar vallen”, verklaart de zanger. Maar: „Een poging tot ontvoeren is echt veel te veel stof voor dit verhaal.”

Boos is hij wel. „Ik vond het wel irritant, blijf van mijn kind af. Ik heb haar ook het hotel uit laten zetten. Dat was niet best. Ik schrik niet zo snel, mijn vrouw schrok wat meer. Maar ik had daarna vooral dat je denkt van ’jezus, wat had er kunnen gebeuren?!’” De kleine Céla-Lynn heeft gelukkig weinig meegemaakt van het voorval en gaat het ’megagoed’. „Ze voelde zich wel iets van gek, maar het is allemaal prima afgelopen. Het doet je wel beseffen dat er gekken op de wereld zijn...”