Frank Dane, Wietze en Klaas live vanuit Zandvoort op Radio 538

Op vrijdag wordt er tussen 06.00 en 18.00 uur live radio gemaakt vanaf het circuit. Op zaterdag en zondag is Radio 538 tussen 10.00 en 19.00 uur in de lucht vanuit Zandvoort. Wietze de Jager en Klaas van Eerden maken op vrijdag onder meer hun reguliere ochtendshow en presenteren op zondag van 12.00 uur tot aan de start van de Grand Prix om 15.00 uur ook een middagprogramma. Frank Dane is op zijn doorgaans vrije vrijdag aan het einde van de middag twee uur live te horen.

In de uitzendingen komen ook bekende racefans, luisteraars, artiesten en vrienden van de show langs om te praten over het race-evenement in de duinen. Wie dat zijn, wordt later deze week bekendgemaakt.