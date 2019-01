Spice Girls niet naar Amerika uit angst voor ruzie

De Spice Girls zouden ieder zo’n 80 miljoen pond krijgen als ze hun tournee zouden uitbreiden naar Amerika, maar dat blijkt niet volgens The Sun niet voldoende hen over te halen. „Ze weten als geen ander hoeveel stress een tournee kan opleveren en ze zijn bang dat het na alle optredens in Groot-Brittannië te veel wordt”, laat een bron aan de krant weten.

In het verleden hebben de Spice Girls geregeld tournees gehad, waarbij ze minimaal 50 avonden onafgebroken op het stonden. „Ze hebben daarna optredens in Zuid-Amerika, Australië, Azië en Afrika geannuleerd. Dat willen ze niet nog een keer.”

De bron vertelt dat het ook meespeelt dat Mel C, Emma Bunton, Geri Horner en Mel B nu moeder zijn en niet te lang van huis willen zijn. „Ze kijken nu op het mogelijk is om in juli en augustus een paar shows in Amerika te doen, dan kunnen de kinderen mee.”